CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığını ziyaret için parti binasına gelişinde, aynı binada bulunan MHP İl Başkanlığına na girdi. Buradaki MHP'liler ile selamlaşan İnce, daha sonra beraberindeki partisinin Yalova ve Bolu milletvekilleriyle CHP Erzurum İl Başkanlığına geçerek, CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'u makamında ziyaret etti.İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinerek, bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirtti.Kampanyadaki sloganlarının "Herkesin cumhurbaşkanı" olduğunu hatırlatan İnce, "Hepinizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık." diye konuştu.

"KAMPANYAYI BAŞLATIYORUZ"

Kampanyadan önce ve kampanya sırasında Erzurum'a gelemediğini vurgulayan İnce, şunları söyledi:"Onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. 68 vilayete gidebildik. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var, yüzde 9,9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin Erzurum'dan bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9'da kalmak beni üzdü. Mutlaka Erzurum'da barajı geçeceğiz ve bir sonraki toplantımızı tabii ki cumhurbaşkanı olarak Erzurum milletvekilleri ile yapacağız. Türkiye, okul öncesi çocuklarına sahip çıkamayan bir ülke, okuldaki çocuklarını da yerleştirmeyen bir ülke. Yani okul öncesindeki çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor. Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu bir dönemde çözüm ve çare olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz."

"BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

Erzurum'dan 9 Eylül'de kampanya başlatacağını aktaran İnce, "Bu kampanyanın ilk açılışını Erzurum'dan yapıyorum. Bu kampanya Türkiye'yi gençlerle yönetelim kampanyası. CHP'nin şu anda 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar bir yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18-35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genç hedefini başaracağız. Yani 15 milyon oy aldık. hedefimiz 30 milyon oydur. Onun için genç kardeşlerime Erzurum'dan sesleniyorum. 9 Eylülde kampanyayı başlatacağız. Bir yıl içerisinde üye sayısını iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de 15 milyonu 30 milyon yapacağız. Allah'ın izni ve milletin isteğiyle bu işi başaracağız." diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 12:28