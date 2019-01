İzmir'de, CHP'nin mevcut başkanlarının çoğu değişti (2)

'BEKLEMİYORDUM, ŞOK YAŞADIM'

İzmir'de CHP tarafından 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday göstermeme kararı alınan mevcut ilçe belediye başkanlarının bazıları, şaşkınlık yaşadığını söyledi. Parti Meclisi'nce (PM) belirlenen aday listesine en dikkat çeken yorum, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'dan geldi. Başkan Tosun, PM'nin kararı karşısında şok yaşadığını belirterek, "Beklemiyordum, şok yaşadım. Aday gösterileceğimi düşündüm. Şimdi evime gideceğim, kızlarıma sarılacağım. Dinleneceğim, çok yorgunum" dedi.

Mustafa Tosun'un yerine, Dikili'de Adil Kırgöz aday gösterildi.

'DOĞRU KRİTERLERE BAKILMADI'

Beydağ'da da mevcut Belediye Başkanı Süleyman Vasfi Şentürk'le seçime gidilmeme kararı alındı. Şentürk'ün yerine ilçe eski başkanı Feridun Yılmazlar aday gösterildi. Aday gösterilmeyen Süleyman Vasfi Şentürk, "Bir kırgınlığım yok, tam tersine ben partime biraz biat ederim. Sadece, doğru kritere bakılmadı. Partinin başarısına bakılmadı, oylarına bakılmadı. Kriterlere bakılmaksızın bir şeylere karar verildi. Buna rağmen ben Genel Merkez'e karşı saygılı davranmalıyım. Hem aldığım aile terbiyesi hem de partime karşı aldığım terbiye bunu gerektirir" diye konuştu.

Feridun Yılmazlar'ın aday gösterilmesinin ardından kendisini arayarak, tebrik ettiğini vurgulayan Şentürk, "Sabah hemen eski ilçe başkanım ve aynı zamanda meclis üyem olan Feridun Yılmazlar'ı tebrik ettim. Yanında olduğumu söyledim. Belediye personelini topladım, '31 Mart akşamına kadar gösterdiğim performansın 2 katını gösteririm. Kimse üzülmesin ve darılmasın. Disiplinden taviz yok' dedim" dedi.

Partisine kırgın olmadığının altını çizen Şentürk, şöyle devam etti:

"Ömrümün 25 yılını Kuşadası'nda bulunan yazlıktaki bakkal dükkanımda geçirdim. Zaten özlemiştim bu da vesile oldu. Seçimleri atlatır, bayrağı yeniden dikeriz ve gideriz. Bana ihtiyaç duydukları anda yanlarında olurum; çünkü 10 yıl ciddi bir tecrübe. Bürokrasi tecrübesi önemli. Eğer isterlerse tecrübelerimi kendilerine sunarım, destek olurum."

'BUNDAN SONRA KENDİME VAKİT AYIRACAĞIM'

CHP PM tarafından Çeşme'de de eski ilçe başkanı Ekrem Oran, aday gösterildi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, aday gösterilmemesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Ben partiliyim. Her zaman partimin içerisinde çalışmalarımı sürdüreceğim. Küskünlük veya kırgınlık yok. Bundan sonra en azından kendime biraz vakit ayıracağım. Herkes sakin olacak. Burada CHP'nin yeniden belediye başkanlığını kazanması için çalışmalarımıza başladık."

'MENEMEN'E YAPILAN BİR HAREKET'

Menemen'de 20 yıldır belediye başkanlığı görevi sürdüren Tahir Şahin ise 4 dönemin ardından aday gösterilmedi. Şahin, "20 yıldır Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. İlçede partimizin oyunu her dönem artıran bir belediye başkanı olarak bana, şahsıma yapılan bir hareket değil. Sevgili hemşehrilerime, Menemen'e yapılan bir hareket olarak değerlendiriyorum" dedi.

SİYASETİ BIRAKMAYACAK

Daha önce Bergama'dan yeniden aday olmayacağını açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in yerine de İdris Yavuz Yılmaz aday gösterildi. Gönenç, "Burada öncelikli hedefimiz, seçimleri kazanmak. Ben de elimden geldiğince katkı sunmaya çalışacağım. Bizim belirlenen adayımız da zaten örgütte emeği olan, uzun yıllar ilçe başkanlığı yapan biri. Adayımıza sahada destek vereceğiz. Aday olmasam bile bir partili olarak bu sürecin içerisinde olacağım. Sonraki süreçte de ben bir şekilde siyasetin, politikanın içerisinde olurum; çünkü sevdiğim ve katkı koymak istediğim bir alan. Köşeme çekilip de 'Siyaseti bıraktım' demem. Henüz yaşım da genç. Başkanlık görevim bittiğinde kendi özel işlerimle ilgileneceğim. Partide aktif bir görevim olmasa da parti içerisinde bulunacağım" diye konuştu.

'ŞAŞKIN BİR ŞEKİLDE SÜRECİ İZLİYORUM'

Buca'dan aday gösterilen ve ismi Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) onay alan; ancak PM'de veto yiyen Aydoğan Hepdemirgil'in yerine herhangi bir aday önerisi sunulmadı. Hepdemirgil'in adının listede yer almasından dolayı şaşkınlık yaşadığını kaydeden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Buca'da halkımızın ve Parti Meclisi'nin duyarlılığına müteşekkirim. Hem heyecanlı hem de şaşkın bir şekilde süreci izliyoruz" dedi.

ÇALIŞANLAR KARŞILADI

Narlıdere Belediye Başkanlığı'nı 4 dönem yaptıktan sonra Konak'tan belediye başkanı adayı gösterilen Abdul Batur, Ankara'dan dönüşte geldiği belediyede çalışanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Burada konuşma yapan Batur, şunları kaydetti:

"Aday adaylığı maratonumuz sabah 05.30'a kadar sürdü. Biraz önce uçaktan indik ve hemen belediyemizin önüne sizlerle paylaşmak için geldik. Hedefimiz daha büyüktü. Hedefimiz İzmir'i Narlıdere gibi bir çekim merkezi haline getirmekti. Bu kente 20 yıldır emek veren bir belediye başkanı olarak tecrübelerimizi yansıtmaktı. Aday adaylığı süreci içerisinde bütün aday adayı olan arkadaşlarımız büyük bir nezaket içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir şekilde bu sürece tamamladılar. Partimizin kurulları ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Büyükşehir adayı olarak değerli başkanımız Tunç Soyer'i gösterdiler. Seferihisar'ın değerli belediye başkanı olan arkadaşıma çıktığı bu yolda, büyükşehir yolunda, öncelikle başarılar diliyorum. Biz Cumhuriyet Halk Parti'liyiz. Belediye başkanı olarak bize verilen görev, üzerimize düşen görev ne ise onu yaparız. Asıl olan partimize yapacağımız çalışmalar ve alacağımız oylarla partimize Türkiye genelinde destek olmaktır. İzmir'i Sayın Aziz Kocaoğlu'nun taşıdığı bayrağı bu burçlarda gururla dalgalandırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR

Narlıdere Belediye Başkanı Batur, sosyal medyadaki hesabı üzerinden ise şu mesajı paylaştı:

'CHP Genel Merkezimizin takdirleriyle İzmir'imizin kalbi Konak'ta, 2019 yerel seçimlerinde halkımız için hizmete aday gösterildim. Bana bu onurlu görevi veren başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca aday adaylığım sürecinde İzmir İl Başkanımıza, CHP İzmir milletvekillerimize, Narlıdere ilçe başkanımıza ve ilçe örgütümüzün kadın ve gençlik kolları ile partililerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren derneklerimize, sivil toplum örgütü temsilcilerimize, meslek örgütlerimize ve değerli İzmirlilere şahsıma gösterdikleri ilgi ve sonsuz destek için çok teşekkür ediyorum.'



Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI