İYİ Parti'ye geçen CHP'li Arık: Oyunu bozacağız (2)

'GENEL MERKEZ'DEN ARANDIK, APAR TOPAR GELDİK'

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Dün gece CHP Genel Merkez'den acil kaydı ile aradığını ve apar topar gece yarısı Ankara'ya geldiğini söyledi. Arık, "Genel Merkez'de çalışkan, partisine bölgede sahip çıkan, parti disiplinine uyan ve sevilen milletvekillerine demokrasimiz için bir görev verildiği söylendi. Daha doğrusu Genel Başkanımızın ülkemizin ve demokrasimizin geleceği için bir fedakarlık istediği bildirildi ve ülke demokrasimiz için, vatanımız için geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir bedel ödedik. Buruk bir şekilde CHP'den İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ancak, kurgulanan oyunu bozmak için İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ülkemiz adına yaptığımız bu siyasi fedakarlığı umarım herkes anlayışla karşılayacaktır" dedi.

Öte yandan Milletvekili Çetin Arık'ın kararı ile birlikte Kayseri'de İYİ Parti'nin milletvekili sayısı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 2'ye yükseldi. 9 milletvekili çıkaran Kayseri'nin TBMM'de milletvekili dağılımı 7 AK Parti, 2 İYİ Parti şeklinde oldu.

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, ()