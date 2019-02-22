İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay oldu

İYİ Parti ve HDP, Meclis Başkan adaylarının başvuru dilekçelerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti. İYİ Parti'nin adayı İmam Hüseyin Filiz, HDP'nin Serpil Kemalbay oldu.

24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları tamamlandı. İYİ Parti, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i, HDP ise eski Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ı aday gösterdi. Filiz ve Kemalbay, adaylık başvurularını TBMM Başkanlığı'na yaptı. Daha önce AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayan MHP, aday çıkarmadı.

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