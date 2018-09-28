İYİ Parti'li Erozan: İttifak kavramını reddediyoruz

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, yerel seçimlerde ittifak kavramını reddettiklerini söyledi. Sıkıntılı bir süreçten geçerken yerel seçimlere gidildiğini ifade eden Erozan, "Seçimlere, keşke böyle bir ekonomik krizin içerisinde gitmeseydik. İktidarın bizi içine ittiği bu tünelden çıkışın kolay olmayacağı anlaşılıyor" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığına atanan Dr. Yahya Bahadır ile yeni belirlenen il yönetimi ve disiplin kurulu üyeleri, düzenlenen törenle tanıtıldı. Yaklaşan yerel seçimlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde yürütülen 'İyilik Kervanı Yollarda Projesi' kapsamında Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ile Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Ahmet Kamil Erozan, sıkıntılı bir süreçte yerel seçimlere gidildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Seçimlere, keşke böyle bir ekonomik krizin içerisinde gitmeseydik. İktidarın bizi içine ittiği tünelden çıkışın kolay olmayacağı anlaşılıyor. Böyle bir ortamda yerel seçime gidiyoruz. Keşke bu ekonomik krizden medet ummayacak bir süreç ile girebilseydik. Yeni sınava biz daha 1 yaşını doldurmamış bir çocuk olarak gidiyoruz. Hepinizin çocukları olmuştur, o çocukların ilk yıllarının ne kadar sancılı olduğunu hatırlayın. Bu sancılar bizim için de geçerli. İttifakı biz kavramsal olarak reddediyoruz. Böyle bir şey yok. Kaldı ki biz ittifak dediğimiz zaman bizi hangi kalıba sokmaya çalıştıklarını da geçen sefer gördük. Kendi yaptıkları ittifak makbul, bizim yaptığımız ittifak, o dönemin ihtiyaçları öyle gerektirmişti, günah. Hatta bizi teröristlikle, FETÖ'cülükle nereye gittiği belli olmayan bir seri sıfatla suçladılar. Dolayısıyla biz ittifak kavramını reddediyoruz. Sonunda sizin adaylarınız iyi seçtiğiniz takdirde başka partilerin cazibe odağı olacaktır. Bizim kimseyle ittifak niyetimiz yok.”

'BİZ KIYMETE BİNMİŞ SİYASİ PARTİYİZ'

İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu da, "Biz, büyük ihtimalle ülkemizde kıymete binmiş bir siyasi partiyiz. Parlamentoda 40 üyemiz olmasına rağmen, sayısal, birimsel kimliğimizin ötesinde bir işlev edinmek durumundayız. Yerel seçimlerde çok iyi çalışarak, Bursa’da bir zamanlar DYP’nin yaptığı gibi tüm beldeyi başkanlıklarını alabilmeliyiz. Üye kayıt çalışmalarını hızlandırıp, sayımızı artırmalıyız. Yeni yönetime gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı'na getirilen Dr. Yahya Bahadır ise, parti olarak çalışmaları en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını söyleyerek, "İYİ Parti'de yaprak dökümü yaşanmıyor, tam tersi yeni fidanlar yetişiyor. İYİ Parti ailesini büyütmek için elimizden gelini yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partinin il yönetimi ve disiplin kurulu üyelerinin tek tek tanıtımı yapıldı.

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