"İttifakların gündemde olmasının nedeni sistem değişikliğidir"

İSTANBUL, ()-YEREL seçimlerde yaklaştıkça, ittifak olasılıkları da gündemde. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk siyasetine getirdiği en önemli değişikliklerden birinin seçim ittifakları ve ittifak arayışları olarak göründüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “Bundan evvel yerel seçimlerde oldukça nadir olarak görünen bu ittifakların böylesine gündeme gelmesinin sebebi hükümet sistemi değişikliğidir” ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nda beraber hareket ettiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile bir ittifak yapmak istediğinin gönlünden geçtiğini ifade ettiğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu AK Parti'nin yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

“Fakat partinin kurmayları arasında ittifak konusunda tam bir görüş birliği olmadığını söylemek de yapılan açıklamalardan müşahede edilmesi oldukça mümkün. AK Parti her yerel seçimde genel seçimlerde aldığı oyun gerisine düştüğü için ve de ülkedeki iktisadi şartların beş sene öncesini aratmasıyla beraber yerel seçimlerde yaşayabileceği olası oy kaybını minimize etmeye çalışıyor. AK Parti 2011 genel seçimlerinde aldığı neredeyse yüzde 50 oyun akabinde, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 43 oya ulaşamamış, yüzde 47 oy aldığı 2007 genel seçimleri sonrasındaki 2009 yerel seçimlerinde ise yüzde 38’in çok az üstünde oy almıştır. Bu da ister istemez AK Parti’nin yerel seçim oy oranlarının bugüne kadar genel seçim oy oranlarının altında olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

"BAHÇELİ VE KURMAYLARI NE İSTİYOR? "

MHP'nin, Türkiye gündemine giren yaklaşan yerel seçimlerdeki yaklaşımını da değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu, "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de tam bir ittifak olmasa da AK Parti ile iş birliğine devam etmek istediği yönünde işaretler var. Anlaşılan Bahçeli ve kurmaylarının aklından geçen, şehirleri partilerin arasında paylaşması. Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar da bunu doğrular nitelikte" dedi. Limoncuoğlu siyaset arenasının diğer ittifak üyeleri için ise şöyle konuştu:

"MİLLET İTTİFAKINDA BELİRSİZLİK HAKİM"

"Millet ittifakının eski iki ortağında ise belirsizlik hâkim gibi. Bu ittifak sürecinden en çok zararlı çıkan parti gibi görünen İyi Parti ise bu sefer bir ittifaka yanaşma konusunda isteksiz gibi görünmekte. Belki bir ihtimalle birkaç ilde (aday üzerinde uzlaşılarak), Cumhuriyet Halk Partisi adayına doğru bir yönlendirme yapılabilir ama CHP eğer Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bir seçim ittifakına doğru yanaşırsa İyi Parti CHP ile beraber hareket etmeyi kesinlikle istemeyecektir. CHP ise zor bir süreç ile karşı karşıya. Olası bir HDP ile ittifak seçmeninin büyük çoğunluğunu İyi Parti’ye doğru itecektir. Genel seçim sonuçlarından sonra CHP tabanı mevcut parti yönetimine zaten tepkili olduğundan ötürü; CHP yönetiminin adımlarını oldukça dikkatli atmak zorunda olduğu görünüyor.”

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