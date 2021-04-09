İtalyan Başbakanı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Diktatör' İthamı

İtalya Başbakanı Mario Draghi ağır ithamları ile dünya basınına damgasını vurdu. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanmış olduğu sert ifadeleri nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldı.İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanmış olduğu sert ifadeleri sebebiyle Türk Dışişleri'ne çağrıldı.

İtalya Başbakanı Avrupa Birliği liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasını eleştirerek, Erdoğan hakkında "diktatör" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaşından bu veya şu şekilde cevap verdi:

"Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.’’

Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da şu yorumda bulundu:

Mario Draghi’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek sarf ettiği sözlere kınadığını ve İtalya Başkanı’na seslenerek bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." Açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Yardımcısı Numan Kurtuluş'un ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’te yaşanlan olan olayı esefle kınadığını ifade etti.

Sırası ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kullandığı ‘ diktatör’ kelimesi üzerine siyasi isimlerden, bu açıklamaya karşı büyük tepkiler geldi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı itham ettiği sözler şu şekilde, Avrupa Birliği liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasını eleştirerek, Erdoğan hakkında "diktatör" şeklinde bir ifade kullanmıştı.