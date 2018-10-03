Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te uzatıldı

IRAK ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis'te kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Buna göre TBMM, Suriye ve Irak tezkeresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Sınır ötesi operasyonlar için yetki 1 yıl daha uzatıldı.

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