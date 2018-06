İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da dağıtılan bir broşürü göstererek, "Ankara'da bugün bir şey yapmışlar. Üstüne CHP logosu basmışlar. Bu broşürlerde 'Herkes için CHP, bize gelince türbana son' yazmış,' CHP Ankara gençlik örgütü' yazmış adına. Bunu yazan ahlaksıza, terbiyesize, namussuza sesleniyorum. Bunlar sahtekar, yalancı. Bunlar bırak Müslüman olmayı insan bile değil. Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgisi yoktur, bunlar paçavradır" diyerek tepki gösterdi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Tandoğan'daki mitingde konuştu. İnce, 24 Haziran günü Yalova'da oyunu kullandıktan sonra hemen Ankara'ya geleceğini belirterek, "Ben, sen, o yok biz varız biz. 50 günde ya iki ya üç gece yatmışımdır evimde. Pazar günü acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın. Pazar günü oyunuzu kullandığınız okulun bahçesinde dur, ayrılma. Sonra ilçe seçim kuruluna. İl seçim kuruluna" diye konuştu.‘BUNU YAZAN AHLAKSIZA, TERBİYESİZE, NAMUSSUZA SESLENİYORUM’Ankara’da bugün dağıtılan ve CHP ile alakası olmadığını belirttiği broşürü basan ve dağıtanları eleştiren İnce, şu ifadeleri kullandı:Ankara'da bugün bir şey yapmışlar. Üstüne CHP logosu basmışlar. Bu broşürlerde 'Herkes için CHP, bize gelince türbana son' yazmış,' CHP Ankara gençlik örgütü' yazmış adına. Bunu yazan ahlaksıza, terbiyesize, namussuza sesleniyorum. Bunlar sahtekar, yalancı. Bunlar bırak Müslüman olmayı insan bile değil. Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgisi yoktur, bunlar paçavradır. Benim cumhurbaşkanlığımda isteyen istediği yerde başörtüsünü takar, ister sokakta ister devlet dairesinde tak, korkmadan tak. Böyle bir derdimiz yok."'BU PARALEL DEVLET KURMAKTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin yönetim şemasını açıkladığını hatırlatan İnce şöyle konuştu:"Ortada bir güneş var, etrafında da yörüngeler var. Yönetim şemasına bak, şurada cumhurbaşkanı var; güneş. Vay be. Etrafında da yalakaları var; uyduları. Peki dünyada böyle bir devlet yönetimi yok. Dünyada böyle bir şirket yönetimi yok. Dünyada böyle bir organizasyon şeması yok. Bu hastalıklı bir yapıdır, bu tek adam dayatmasıdır. Bu paralel devlet kurmaktır. Ne yaptığını bilmiyor. ‘Kampüs değil’ diyor, ‘külliye’ diyor. Niye öyle batı sözcüklerini kullanıyorsunuz. Buraya da yazmış ‘finans ofisi’. Kampüse, külliye diyen adam, buraya da finans ofisi yapmış. Yanındakileri değiştirdi, olmadı. Bakanlarını değiştirdi, olmadı. Çankaya Köşkü’nü değiştirdi, olmadı. Devletin yapısını değiştiriyor, olmayacak. Erdoğan bu zahmete gerek yok, sen değiştin mi her şey değişecek zaten. Kafaya bakın kafaya. Yangın çıkmış, Türkiye’de yangın var. O itfaiye teşkilatını değiştireceğim diyor. Önce yangını söndürelim yangını. Buradan 81 milyona söz veriyorum. Ankara’daki özellikle kamu görevlileri, hiçbir şekilde tedirgin olmayın, sakın ha tedirgin olmayın. Niye tedirgin oluyorsunuz? Seçimi ben kazanacağım devlet de tıkır tıkır işleyecek. İlgilendiğim tek şey var, siz o işi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Ama şu andaki mevcut yönetime ilavelerim olacak. Örneğin, girişimciliği ilave edeceğim. Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım. Yine esnafı ilave edeceğim. Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım."'BU KAFADAKİ BİR ADAMDAN KURTULMAMIZ LAZIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında köprü polemiği olduğunu anımsatan Muharrem İnce şöyle devam etti:"Şimdi son günlerin bir modası var, Erdoğan ile benim aramda bir köprü polemiği var. Ben dedim ki, Demirel’in yaptığı birinci köprüden 11 liraya geçiyoruz; gidiş geliş 11 lira. Erdoğan’ınkinden 114 gidiş, 114 geliş 228 lira. Demirel’in yaptığı köprü bayramlarda bedava, Erdoğan’ınki parayla. Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor, Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Gerçekten zavallı ya, bana diyor ki; ‘Paran varsa geç, ne konuşuyorsun’ Erdoğan, ben milletvekiliyim benim param var, benim param var ben geçerim de kamyoncu nasıl geçecek kamyoncu? Benim derdim kamyoncu, o nasıl geçecek? Yani diyor ki, 'parası olan geçsin' diyor. Yakında şunu derse şaşırmayın ‘parası olan hastalansın.’ Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım."'YORGUN ADAMA DEĞİL, TAZE KANA İHTİYAÇ VAR'Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğini söyleyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi ne diyor? Yerli ve milli olmaktan söz ediyor ya. Alakası yok. Mesela 1699’dan 1922’ye kadar 223 sene Osmanlı hep toprak kaybetti. Osmanlı 223 sene kaybetti, 1922’de ilk kez Mustafa Kemal Paşa toprak kazandı, ilk kez. Ama Cumhuriyet döneminde yine ilk kez toprak kaybettik. Erdoğan Süleyman Şah Türbesi’ni kaybetti. İşte Erdoğan ile benim aramdaki fark ne biliyor musunuz? Erdoğan Türkiye’yi Brüksel’den yönetiyor, ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim. Bu seçimde kimse kaybetmeyecek. 81 milyon kazanacak. AK Partili kardeşlerim de kaybetmeyecek. Solcular kaybetmeyecek. Muhafazakarlar kaybetmeyecek. Kürtler kaybetmeyecek. Başı kapalılar kaybetmeyecek, başı açıklar kaybetmeyecek. Kadınlar, erkekler, gençler kaybetmeyecek. Annelere sesleniyorum, çocuklarınıza iyi eğitim vereceğiz. Onlara yabancı dil öğreteceğiz, onlara matematik öğreteceğiz. Olimpiyatlarda madalya kazanacak sporcularımız olacak. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız, işsizliği yüzde 5’in altına düşüreceğiz. İhalede rekabet, işe alımda liyakat olacak. Bütün bunları yapabilmek için bir yorgun adama değil, bir taze kana ihtiyaç var."'MARMARİS'TEKİ SARAYI ENGELLİLERE VERECEĞİM'Göreve gelince yapacaklarını da sıralayan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:“Erdoğan göreve geldiğinde ‘16 sene önce artık yeni bir dönem başlıyor, milletvekilleri halkın arasında oturacak lojmanda değil’ diyor. Allah Allah ne yapıyor dedik. Gitti kendisi Keçiören'de Subayevlerine bir apartmanda oturdu. İyi güzel dedik. Sonra bir baktık Çankaya Köşkünü de beğenmedi. 1150 odalı saray yaptırdı kendine. O da yetmedi İstanbul'da 5 saray o da yetmedi Marmaris'te 300 odalı yazlık saray. Sarayperest. Allah’ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Bu artık halkın adamı değil kibirli birisi, insanlara tepeden bakan birisi. Beraber yola çıktıklarından, kardeşim dediklerinden yanında kimse yok. ‘Rizeliyim’ diyor, Rize çayını beğenmiyor. Bizim gibi siyah çay içmiyor beyaz çay içiyor. 2002'dekie Erdoğan değil artık o yorgun heyecansız Erdoğan. İnsanlara tepeden bakan bir Erdoğan. Her şeyi bilen bir Erdoğan."‘YARDIMLARI KALDIRMAYACAĞIM, PASSOLİG KALKACAK'Cumhurbaşkanı olduğunda bazı yardımları kaldıracağına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu savunan Muharrem İnce şunları kaydetti:"Bugünlerde uydurdukları bir yalan var. Bazı yardımları kaldıracakmışım. Bakın söylüyorum doğum, gebelik, dul maaşı, muhtaç asker yardımı, şartlı eğim, öğrenci yardımı, yoksullara kira yardımı, kaymakamlık bursu, engelli bakımı, fakir muhtaç yardımını sizin huzurunuzda 81 milyon huzurunda söz veriyorum. Bu yardımlara asla dokunulmayacak. Ve 24'ü Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda bu yardımların hepsine 100'er lira zam yapılacak. Seçildiğimde bir hafta içinde başlayacağım ve 100'üncü günde tamamlayacaklarımızı size söylüyorum. OHAL'i 48 saat içinde kaldıracağım. Merkez Bankası 100 gün içinde bağımsız hale gelecek. Terörle mücadele amansız bir şekilde sürdürülecek. 2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde Türkiye dünya kupasında 3'üncüydü. Bugün dünya kupasında oynayamıyoruz. Spora siyaseti soktu, passoligi getirdi. Burada söz veriyorum passoligi hemen kaldıracağız. Suriye'ye büyükelçi atayacağız. 100 gün içinde tarafsız bağımsız yetkin bir yargı için düzenlemeleri yapacağız. Hiç birinizin telefonunu dinlenmeyecek."‘7 KİLO VERDİM PANTOLONLAR DÜŞÜYOR'Seçim çalışmaları sürecinde 7 kilo verdiğini söyleyen Muharrem İnce şöyle dedi:"Yeni dönemde pazartesi ben başlarken şöyle başlamıştım bu iş ikinci tura kalacak. Vazgeçtim bundan pazar günü hallediyoruz. Yalnız pazartesi sabahı ilk işimden bir işim daha çıktı niye biliyor musun terziye uğramam lazım 7 kilo verdim bütün pantolonlar düşüyor. Bir iş daha çıktı bana bu işi halledeceğiz. En fazla duyacağınız sözcüklerden birisi kalite olacak. Yol yapıyor kalite yok, hastane yapıyor hemşire yok. Yeni dönemde en fazla duyacağınız sözcüklerden birisi huzur olacak huzur, barış. Bir barışacağız, hemen barışacağız. İki ekonomik olarak büyüyeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Yine yeni dönemde marka sözcüğünü duyacaksınız. Denizli, Bursa ve İstanbul'da moda tasarım akademisi kuracağız."'DEVLETE KEMER SIKTIRACAĞIM'Muharrem İnce, vatandaşı refaha erdireceğini vurgulayarak şöyle devam etti:"Çağa ayak uydurun diyorum o da gelip ‘kıraathane var bedava kek var’ diyor. O ‘kıraathane açacağım’ diyor, ben fabrika açacağım. O size kemer sıktırıyor, ben devlete kemer sıktıracağım. Bir ülkede faiz artıyorsa yönetim kötü demektir. Faiz artıyorsa yoksullaşıyorsun demektir. Evinin değeri düşüyor demektir. Şirketinin değeri düşüyor demektir. Arsanın değeri düşüyor demektir. Yeni dönemde ilkemiz şu olacak kimseyi ayırıp kayırmayacağız devletin parasını savurmayacağız. Halkını bilen bir cumhurbaşkanı hakkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Yeni dönemde kadınlar çocuklar iş adamı korkmayacak. Her yılbaşında yasama yılı başında 3 hesap vereceğim size. Yıllık icraatımın, cumhurbaşkanı olarak yaptığım harcamaların, kişisel paramın hesabını vereceğim hepinize. Yine okulda bilim, camide ibadet, kışlada görev ve liyakat olacak."

