İbrahim Kalın, Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Takımı'nı kutladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2019 Asya Kupasını kazanan Katar Milli Takımını tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam."

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×