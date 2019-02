HDP'nin kadın adayları tanıtıldı

HDP'nin yerel seçimlerde gösterilen kadın başkan adayları, Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın katılımıyla Diyarbakır'da düzenlenen programla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Buldan, "HDP kadın hak ve özgürlüklerinin garantisidir. Kadınların her gün erkekler tarafından öldürüldüğü ülkemizde, HDP kadınların hayatta kalma garantisidir. Bu nedenle HDP'nin desteklenmesi, kadın mücadelesinin desteklenmesidir" dedi.

HDP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kadın başkan adaylarını Diyarbakır'da düzenlediği toplantıda tanıttı. Kadın seçim beyannamesinin de açıklandığı toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Meclisi Sözcüsü Dirayet Dilan Taşdemir, kadın milletvekilleri, parti meclisi katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadınlar olarak bir seçime daha büyük bir emek ile hazırlanmanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine bir mücadele deneyimiyle girdiklerini anlatan Buldan, şöyle konuştu:

"1999'da Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ile girdiğimiz seçimlerde 3 kadın belediye başkanı ile başlayan yerel yönetimler deneyimimiz 2004'te 9, 2009 seçimlerinde 14 belediye başkanlığı ile devam etti. Biz devrim içinde devrim yapıyoruz. Mücadele ederken kadın özgürlüğünü geleceğe ertelemiyoruz. Siyasetimizin bütün kademelerinde eşit temsil için önce kota sistemini uyguladık. Kadın hak ve özgürlüklerinin sağlanması gibi büyük bir hedefe sahip olan bir gelenek olarak siyasette ve toplumda daha güçlü bir kadın için kadın kotasının yetersiz olduğunu gördük ve eş başkanlık sistemini uygulamaya başladık. Hedefimiz büyüktü. Adımlarımız da büyük olmalıydı. 2014 seçimlerine eş başkanlık sistemi ile girdik. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma ile yerel yönetimlere kadın katılımını en güçlü şekilde sağladık. Kazandığımız belediyelerin tamamında eş başkanlık sistemini uygulamaya başladık. 2014 yerel seçimlerinden sonra kadının belediyelerdeki karar süreçlerine etkin dahil edilmesi için kadın kurumları, kadın koordinasyonları, kadın erkek eşitlik komisyonları ve kadın grupları oluşturduk."

'HDP KADIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN GARANTİSİDİR'

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için HDP'nin desteklenmesi gerektiğini öne süren Buldan, "Özgür kadın, özgür toplumdur. Bizler tüm farklılıklarımızla eşit temsili savunuyoruz. Eş başkanlık sistemi ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve kadın özgürlük mücadelesine öncülük ediyoruz. Kadın temsili, kadınların kendi iradesiyle siyasete doğrudan katılımı, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın mücadelesini veriyoruz. HDP, kadın hak ve özgürlüklerinin garantisidir. HDP kadınların hayatta kalma garantisidir. Bu nedenle HDP'nin desteklenmesi, kadın mücadelesinin desteklenmesidir. HDP'nin savunulması, kadının savunulmasıdır. HDP'ye verilen her oy, kadın mücadelesini güçlendirmektir" diye konuştu.

Buldan'ın konuşmasının ardından HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dirayet Dilan Taşdemir'in kadın seçim beyannamesini açıklamasıyla aday tanıtım toplantısı son buldu.



FOTOĞRAFLI

