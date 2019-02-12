HDP'li Temelli: Tanzim satışları ile algı operasyonu yürütülüyor

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tanzim satışıyla, büyük bir algı operasyonu yürütülüyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara ve İstanbul'da başlatılan tanzim satışlarını değerlendiren Temelli, söz konusu satışla büyük bir algı yönetiminin sürdürüldüğünü savundu. Temelli, "Tanzim satışıyla, büyük bir algı operasyonu yürütülüyor. Üreticiyi kendisi bitirmemiş gibi halciyi, esnafı düşman ilan ediyor. Pazarcı esnafını, halk esnafını hedef haline getirip, kendisinin yarattığı tarım terörünü örtbas etmeye çalışıyor. Bugün neoliberal politikalar tüm ekonomiyi esir almıştır. Şimdi sırada temizlik malzemeleri varmış. Eğer siz bu bütçeyi yıllardır savaşa değil de ülkenin gerçek ihtiyaçlarına ayırsaydınız, bu yaşadıklarınızın hiçbiri yaşanmamış olacaktı" dedi.

'BİR MERMİNİN KAÇ LİRA OLDUĞUNU HALKA SORUYOR'

Temelli, tanzim satışlarına ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan bugünlerde patlıcana taktı kafayı. Bir merminin kaç lira olduğunu halka soruyor. Koca İstanbul'da 50 noktadaki tanzim satışıyla, büyük bir algı operasyonu yapıyor. Domatesin, biberin fiyatı bile asgari ücretle değil, kurşunun fiyatıyla açıklanıyor. Sayın Erdoğan, biz kurşunun, merminin fiyatını bilmiyoruz, bizim gözümüz savaşta değil, kimsenin toprağında canında değil. Biz hakça, adaletçe paylaşımdan yanayız."

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