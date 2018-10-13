HDP'li Temelli'den Brunson değerlendirilmesi: Bu mudur adalet ?

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'li rahip Andrew Brunsun'ın serbest bırakılmasıyla ilgili "Rahibi tutuklayın' diyor tutukluyorlar, 'Serbest bırakın' diyor bırakıyorlar; bu mudur adalet?" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Şanlıurfa İl Teşkilatı'nın kongresine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Temelli, ABD'li din adamı Adrew Brunson'un serbest bırakılmasını değerlendirirken, şunları söyledi:

"Dün meşhur rahibimiz var ya onunla ilgili bir karar alındı. Rahip serbest bırakıldı, gitti. Adalet adına bu ülke aslında bir utancı daha yaşandı. Bu ülkede rahibe yapılan da zulümdü ama bu pazarlık da ayrı bir şiddettir, ayrı bir adaletsizliktir. Pazarlıklara sıkıştırılmış mahkemeler var artık. Kime ne ceza verileceğinin talimatı saraydan geliyor. O saraydan gelen talimatlara göre savcılar, hakimler hareket ediyorlar. 'Rahibi gözaltına alın' alıyorlar, 'Tutuklayın' tutukluyorlar, 'Serbest bırakın' bırakıyorlar. Bu mudur adalet?"

Tek listeyle gidilen kongrede Halil Akbaş ile Aliye Kızıldamar, Şanlıurfa eş il başkanlığına seçildi.



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