HDP Hakkari adayı Zeydanoğlu: Sandıkta ihlal tespitlerimiz var

HAKKARİ'de, 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlara göre 3 milletvekilliğinin tamamını alan; yurt dışında kullanılan oyların partilere dağılımı sonrası ise 1 sandalyeyi kaybeden HDP'de, 3'üncü sıra adayı Özgür Zeydanoğlu açıklama yaptı. Yerini, AK Parti'nin Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç'e kaptıran Özgür Zeydanoğlu, "Şemdinli'de 13, Yüksekova'da 3, Çukurca'da 3 ve Hakkari merkezde 3 sandıkta ciddi ihlaller, ciddi yanlışlıklar olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu sandıklara itiraz ettik" dedi.

24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, ilk gün 3 milletvekilliğinin tamamını alan HDP, yurt dışından gelen oyların partilere dağılımı sonrası 1 milletvekilliğini kaybetti. Buna göre, HDP'den 3'üncü sırada seçimi kazanan Özgür Zeydanoğlu'nun yerine AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç, Meclis'e girmeye hak kazandı. Yurt dışı oyların partilere dağılımı sonrası yerini Dinç'e kaptıran Zeydanoğlu, konuyla ilgili HDP seçim börosunda basın açıklaması yaptı. Zeydanoğlu, ellerindeki verilere göre, Hakkari seçim sonuçlarının 3-0 olduğunu, ancak iktidarın 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalıştığını ileri sürdü.

'HAKKARİ, ERDOĞAN İÇİN PRESTİJ MESELESİ OLMUŞTU'

Hakkari İl Seçim Kurulu'nda HDP'nin 3-0’lık durumun değiştirilmek istendiğini iddia eden Özgür Zeydanoğlu şunları söyledi:

"Burada bir milletvekilini gasp etme çalışması var. Bunun halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz. İki gündür İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekten çok ciddi bir karışıklık var. Kendi verilerimiz ile YSK verilerini karşılaştıramıyoruz. Çünkü YSK'dan duyurucu bilgi alamıyoruz. Örneğin, Yüksekova'daki bir sandıkta 257 oy sonradan sisteme girişi yapılmasına rağmen Hakkari'de birleştirilmiş seçim tutanağına yansıtılmamış. Bunun bilinmesi gerekir. Hakkari'nin özel durumu nedeniyle iktidar 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalışıyor.Tayyip Erdoğan için Hakkari'de 1 milletvekili çıkartmak prestij meselesidir. Bu AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın büyük özlemidir. Her türlü usulsüzlük bugün Hakkari'de yapılıyor. Ona rağmen elimizdeki verilerle sonuç 3-0'dır. Bunun net olarak bilinmesini istiyoruz. Bütün seçim dönemlerinde oylar sayılırken, yurt dışı oyları geceden itibaren sandıklara yansıtılırdı. Bu seçimde ertesi gün saat 11'den itibaren 2 bin 800 oy, Hakkari seçim sonuçlarına etki edecek şekilde sisteme girilmiştir. Özellikle Şemdinli ve Derecik bölgesinde büyük sandık hileleriyle karşı karşıya kaldık. Seçim günü Derecik bölgesinde birçok sandığımıza müşahitler ulaşamamıştır. Hakkari genelinde diğer seçimlere oranla yüzde 300'lük geçersiz ve iptal edilmiş oy söz konusudur. Şemdinli genelinde 1800 geçersiz oyun 1400'ü Derecik bölgesine aittir."

'CİDDİ İHLALLER VAR'

Zeydanoğlu, Hakkari İl Seçim Kurulu'na yaptıkları bütün itirazların reddedildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bütün itirazlarımız bugün direkt reddedilmekte. Biz anlıyoruz ki il ve ilçe seçim kurulları üzerinde çok ciddi bir baskı söz konusu. Nitekim Yüksekova İl Seçim Kurulu hakimi itirazımız değerlendirmeden ,15 dakika sonra ret kararı almıştır. Şemdinli'de 13 , Yüksekova'da 3, Çukurca'da 3 ve Hakkari merkezde 3 sandıkta ciddi ihlaller, ciddi yanlışlıklar olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu sandıklara itiraz ettik. Buna ilişkin HDP Hukuk Komisyonu ayrıntılı bir çalışma içerisindedir. Halkımıza çağrımız şudur; kesinlikle durum 3-0'dır. Gasp edilmeye çalışılıyor. Şu bilinmelidir ki halkımızın tek bir oyunun boşa çıkmaması için mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi hukuk alanında itirazlarla YSK'ya kadar giderek sürdürmeye çalışacağız. Ama ne olursa olsun halkımız Hakkari'de iradesini beyan etmiştir. Hakkari'de kesin sonuç ilan edilmiş değil. Herkesin itiraz sonuçlarını beklemesinde fayda var. İtiraz sonuçlarına göre, 5 Temmuz'da kesin sonuç açıklanacaktır."



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