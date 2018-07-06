Hayatım Boyunca Buna Hazırlandım

Montana’da konuşan Trump, 16 Temmuz’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Putin’le yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.Rus liderle yapacağı buluşmaya ilişkin eleştiriler karşısında Putin’le iyi bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini söyleyen Trump, bunun sonucunda iyi bir ilişki kurulabileceğini belirtti.Trump, “Rusya da dahil tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak güzel bir şey ve Putin iyi bir insan” diye ekledi. Trump, kendisinin diplomatik acemiliği nedeniyle görüşmenin ulusal çıkarlara zarar vereceği algısına da tepki gösterdi.ABD Başkanı, “Putin, iyi derecede hazırlanmış durumda. Ben hazır olacak mıyım? Tamamen hazırım. Bunun için hayatım boyunca hazırlık yaptım. Bana güvenin, sadece güzel şeyler yapacağız ve belki güzel bir ilişki de kurarım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 13:51