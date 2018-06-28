Halaçoğlu: Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki MHP'ye bel bağlamaz

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili değerlendirmesinde, "295 sizi aldatmasın. Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP'ye de bel bağlamaz" dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi ve aynı zamanda Kayseri eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarının ardından partisine eleştirilerini sürdürdü. Kendisine yönelik bazı eleştirilere de sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Halaçoğlu, milliyetçi-Ülkücü camianın duayenlerine İYİ Parti listesinde yer verilmediğini belirterek, "Bu sebeple MHP'den gelen önemli bir kısım, tekrar oraya oy verdi" ifadelerini kullandı. "Meclis'te artık muhalefetin bir etkisi olmayacak" diye açıkmasını sürdüren Halaçoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kısım yeni yetmeler tutmuş beni eleştiriyor. Siz giderken ben dönüyordum. Dikkatlice okuyun. Biz MHP'den dışlanırken, saldırıya uğrarken, Anayasa ile tek adam rejimi getirilirken mücadelemizi dik durarak verdik. İYİ PARTİ'nin kuruluşunda da gerekeni yaptık. Bütün bu çalışmaları da Kuvayı Milliye ruhuyla yaptığımızı, hiçbir makam ve mevki için yapmadığımızı sürekli söyledik ve gösterdik. Milletvekili seçimlerinde de başvurmak istemediğimi Genel Başkana söyledim. Ama o başvurmazsam dedikodu olacağını söyledi ve ben de durumumu anlatıp başvurdum. Bunlar önemli değildi. Ama asıl hata nerede yapıldı? 1'incisi, tabanda bizzat Genel Başkanın söylediği gibi yüzde 17 kemik oy vardı. Rüzgar Genel Başkandan yanaydı. Öyleyse nasıl kaybettik? Tabanımızı oluşturan milliyetçi-Ülkücü camianın duayenleri listede yer almadı. Listeye neredeyse partinin kuruluşunda hiç fonksiyonu olmayan bir kısım kişiler konuldu. Bu sebeple MHP'den gelen önemli bir kısım, tekrar oraya oy verdi. 2'ncisi, İYİ Parti siyasi arenada yeni bir partiye ihtiyaçtan doğdu. Güvenilir bir kadro olarak İYİ Parti görüldü ve buraya küskün milliyetçi CHP'liler ve AKP'den memnun olmayan sağ oylar geçiş yaptı. Ancak İYİ Parti'nin gereksiz yere ittifaka girmesi, bütün gelen oyları geri çevirdi. Sağ oylar ittifakta CHP olduğu için geri döndü. CHP'den gelen oylar da ittifakta CHP olduğu için zaten ha o, ha bu denerek İYİ Parti'ye verilmedi. Sayın Genel Başkan sağdan CHP'ye oy verilmeyeceğini bizzat söylemedi mi? Böyle bir durumda İYİ Parti'nin özelliği neydi ki daha fazla oy alabilsin. Zaten medya ve para sorunu en başından beri vardı. Buna rağmen partinin durumuyla ilgili gerek bizim, gerekse başkalarının yaptırdığı anketlerde hep yüzde 18'in üstünde çıktı. Genel Başkanın oyları daha da yüksekti. Dolayısıyla yukarıda belirttiğim hataları yapmayıp tek başımıza seçime girseydik, partimiz yüzde 17, cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20'lerde oy alacaktı. Hedefimiz neydi? Meral Hanım'ı cumhurbaşkanı seçmek ve tekrar parlamenter, demokratik hukuk devletine dönmek. Peki başardık mı? Hayır."

Kaç milletvekiline sahip olduklarının önemli olmadığını belirten Halaçoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anki Meclis'te kaç milletvekiline sahip olduğunuz önemli değil. Adam tek başına iktidar oldu. 295 sizi aldatmasın. Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP'ye de bel bağlamaz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk dönemindeki kuruluş felsefesine göre modernize etme, dinimizi siyasetin çirkefliğinden kurtarma, aklı hakim kılma, ilim ve fenni ve liyakati ön plana çıkarma, halkı biat kültüründen kurtarma hedefiyle çıktığımız ve mücadele ettiğimiz yolda başarılı olamadık. Zira hedefimiz 43 milletvekili ile Meclis'e girmek değildi. Dediğim gibi o Meclis'te artık muhalefetin bir etkisi olmayacaktır. Bunu kısa zamanda hepiniz göreceksiniz. Saygılar."



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