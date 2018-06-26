Halaçoğlu: Partisinden bile az oy alan bir başkan partiye ivme kazandıramaz

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) ve Kayseri eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partisinin düşük oy almasının nedeninin seçmene güven verilememesi olduğunu belirtti. Genel Başkan Meral Akşener'i de eleştiren Halaçoğlu, "Partisinden bile daha az oy alan bir genel başkanın bundan sonra partiye yeni bir ivme kazandıracağını düşünmek, kendi kendini aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi.

İYİ Parti’de milletvekili adayı gösterilmeyen eski Yusuf Halaçoğlu, 'Neden kaybettik?' başlığı ile sosyal paylaşım sitesi hesabından açıklama yaptı. Partisinin seçim politikalarını eleştiren Halaçoğlu, seçimde alınan düşük oyu yorumladı. Meral Akşener'i de eleştiren Yusuf Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir rüzgar yakalamamıza, anketlerde yüzde 20'lerde oy alacağı belirtilmesine karşılık, partinin böylesine düşük oy almasında, ilk olarak, listelerin kötü hazırlanması ve seçmene güven verilememesi yatmaktadır. İkinci olarak her yerde aynı sözler sarf edilmiş ve seçmene bir umut verilememiştir. Yine parti kurmayları çoğunlukla halkın yakından tanıdığı ve güven duyduğu kişilerden seçilmemiş olmasıdır. Bu gibi sebepler, partinin oyunu yüzde 20'lerden yüzde 10'un altına düşürmüş, cumhurbaşkanı adayının başlarda ikinci turda en şanslı kişi olacağı görülmesine rağmen ancak yüzde 7'de kalmıştır. Ama ne gariptir ki; parti yetkilileri çıkıp başarıdan söz edebilmektedirler. Herkesin umut bağladığı yeni siyasi oluşumun kaybettiğini söyleyemeyen, eski partilerindeki alışkanlıkla koltuklarını düşünen zihniyet, burada da ortaya çıkmıştır. Kardeşim resmen kaybettiniz. Hedefimiz cumhurbaşkanını seçmek, tek adam rejimini kaldırmak ve parlamenter sistemi yeniden sağlayarak adil bir hukuk sistemi kurmak değil miydi? Bunlardan hangisini başardık? Partisinden bile daha az oy alan bir genel başkanın bundan sonra partiye yeni bir ivme kazandıracağını düşünmek, kendi kendini aldatmaktan başka bir şey değildir. Özeleştiri yapmadığımız takdirde, eski siyasi anlayışlardan farkımız kalmayacaktır. Artık cumhurbaşkanı rahattır. Parlamentoda 6 vekil bulur ve daha da rahatlar. Gelişmeler ne kadar haklı olduğumu gösterecektir. Parlamento, saraya taşınacak, ülke kararnamelerle yönetilecek ve yürütmeyi denetim imkânı olmayacaktır."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×