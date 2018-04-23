Halaçoğlu: Boş yere bağırıp çağırmayın, ters açıdan gol geldi

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili olarak İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi” paylaşımında bulundu.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip partilerine katılmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” dedi.



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