(Görüntülü) Yıldırım TBMM'de 'Ombudsmanlığın dünü bugünü ve yarını' konulu programda konuştu (1)

(Görüntülü) Yıldırım TBMM'de 'Ombudsmanlığın dünü bugünü ve yarını' konulu programda konuştu (1)

YORUM EKLE
Gönder