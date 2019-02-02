(Görüntülü) Ürdün Kralı Tarabya'ya geldi

Güven USTA-Can EROK / İstanbul, () - ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne...

(Görüntülü) Ürdün Kralı Tarabya'ya geldi

Güven USTA-Can EROK / İstanbul, () - ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. 

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