(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Yarın sabah ilk işim görevi teslim etmek (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Yarın sabah ilk işim görevi teslim etmek (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)

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