(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test etti EK

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test etti EK

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