(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım, Divan toplantısı öncesi üyeler ve başkan vetilleri ile bir araya geldi

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım, Divan toplantısı öncesi üyeler ve başkan vetilleri ile bir araya geldi

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