(Görüntülü) TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İSTİFA DİLEKÇESİNİ İMZALADI

(Görüntülü) TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İSTİFA DİLEKÇESİNİ İMZALADI

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