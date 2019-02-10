(Görüntülü) Soylu, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi (2)

(Görüntülü) Soylu, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi (2)

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