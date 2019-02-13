(Görüntülü) Sağlık Bakanı Koca İlaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verdik

(Görüntülü) Sağlık Bakanı Koca İlaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verdik

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