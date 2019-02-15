(Görüntülü) Sağlık Bakanı Koca: Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacak ilaç zammı ile ilgili, "Bu süreçte bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu ve eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bununla ilgili sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bakan Koca, ilaç zammının 19 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine açıklayarak, "Bu süreçte bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu ve eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bununla ilgili sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında ayrıca 41 ilaca da fiyat düzenlemesi yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bu denetimlerimizin devam edeceğini ve bu anlamda sorun yaşanabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Ama buna rağmen sorun yaşayacak olan vatandaşlarımız olduğunda mutlak bizimle irtibatta olmaları gerektiğini ve bununla ilgili gereğin mutlak yapılacağını söyleyebilirim. Bizim ilaç takip sistemimiz var. Herkesin güvendiği ve bilinen üreticiden depocuya ve eczaneye tedarik zincirini takip eden bir sistem. Hem sistem ve hem de sahadaki denetimlerden bunu görebiliyoruz" diye konuştu. Bakan Koca, Yunanistan'da H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin yaşandığı, Türkiye'de böyle bir salgının olup olmadığı sorusunu ise, "Bizde bu anlamda normal mevsimsel grip salgını dışında özel bir salgın durumunun olmadığını ve halk arasında domuz gribi ve benzeri adlandırmalarla yapılan grip salgınının şu an olmadığını ve bununla ilgili tedbirlerin alındığını söyleyebilirim." sözleriyle cevapladı.

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