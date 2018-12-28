(Görüntülü) Perinçek: HDP'nin kapatılması hukuka uygundur 

Kaan ULU/ANKARA, () - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin barışı ve huzuru açısından HDP'nin kapatılması, PKK'nın kökünün kurutulması bakımından zorunludur. Türkiye buna göz yumarak, kesinlikle teröre karşı kesin bir zafere ulaşamaz. Onun için HDP'nin kapatılması şarttır ve hukuka uygundur. Vatanseverliğin gereğidir" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmalarıyla ilgili muhabirine konuştu. Perinçek, HDP'nin şu ana kadar kapatılmamış olmasının, hükümetin kusuru olduğunu savundu. Perinçek ''AK Parti hükümeti demek ki bu konularda tutarlı bir siyaset izlemiyor ve terörü kökünden kazıyacak ve bitirecek birikime sahip değiller. Bunun için Vatan Partisi, bu konuda harekete geçmek zorunda kalıyor. Mehmetçik orada savaşıyor; ama Mehmetçiğe kurşun atanlar, Meclis'te kürsüde, belediyelerin başında. Şimdi yeniden yerel seçimlere gidiyoruz ve Mehmetçiğe kurşun atanların partisi HDP'yi getiriyoruz, belediyelerin başına koyuyoruz. Buna hiçbir şekilde izin verilemez. HDP'yi kapatmak, teröre karşı zorunlu mücadelenin şartıdır. Bir yandan teröristle savaşırken, bir yandan da teröristin Meclis kürsüsüne çıkmasına, belediyelerde mevkiler ele geçirmesine ve haraç toplamasına göz yumamazsınız" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAN BAŞARILAR'



FETÖ'ye karşı çok ciddi mücadele verildiğini belirten Perinçek, "30 bin FETÖ bağlantılı kişi Türk ordusundan temizlendi. 14 bin kişi polisten ve yargıdan temizlendi. Devlet kadroları içinde de toplam 105 bin kişi FETÖ bağlantıları olduğu için tasfiye edildi. Bunlar çok önemli ve Türkiye'nin önünü açan başarılar. Bizim Silivri duvarlarını yıkmamız ve Türk ordusunu esaretten kurtarmamız burada çok önemliydi. FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik operasyonların başlamaması da AK Parti'nin bir zaafıdır; çünkü birlikte hükümet olmuşlardı. O nedenle hala üzerine gidemiyorlar" dedi.



Son dönemde "Kemalist vesayet geri dönüyor" söylemlerinin sıklıkla dile getirildiğini kaydeden Doğu Perinçek, "Buna anlam veremiyorum. Korku içindeler. Ekonomi berbat durumda. Vatandaşlar işten atılıyor. Çiftçinin durumu da ortada. Bu durumda bir halk hareketinden korkuyorlar ve iktidarlarının sallandığını görüyorlar. Kemalizm korkusu içindeler ve bunu bir darbe tehlikesi olarak topluma sunmaya çalışıyorlar" diye konuştu.



