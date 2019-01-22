(Görüntülü) Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım (2)

AK PARTİ SİNCAN İLÇE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Sincan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, projeler hazırlayıp, kendisini anlatma derdinde olduğunu, başkasını karalama taraftarı olmadığını belirterek, "O alışılmış eski siyaset üslubunu çoktan biz bıraktık, onlar bazen uğraşıyorlar; ama umurumuzda bile değil. Çok lüzumsuz iftiralar, gerginlikler peşindeler; ama dönüp, bakıp, cevap vermeye tenezzül etmiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz, kendimizi anlatıyoruz" dedi.



'EYVALLAH DEMEYİ BİLMİYORSA İŞİNE GÜCÜNE GİTSİN'



3 aydır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkanı adaylarını belirlediklerini aktaran Özhaseki, adaylarda aradıkları kriterleri şöyle anlattı:



"Adayımız bu işin ehli olsun, liyakat sahibi olsun, emaneti yukarı taşısın. Çünkü milletin bütçesini vereceğiz, kocaman bir şehri teslim edeceğiz. Emin adam olması lazım. Arkasından bir şeye daha baktık, bunun yüzü gülüyor mu? Eli cebine yakın mı? Gelene yemek ısmarlar mı? Gönlü, kapısı açık mı? İnsanlar bir şey dediği zaman 'eyvallah' demeyi biliyor mu? Bilmiyorsa işine gücüne gitsin, başka işe baksın. Belediye başkanı para, insan, zaman ve mekan yönetimini bilecek. Yöneticiyseniz sorumluluk omzunuzda sonuna kadar hizmet edeceksiniz."