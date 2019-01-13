(Görüntülü) Özhaseki: Bundan sonra PKK diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin terör örgütleriyle topyekun bir mücadeleye girdiğini belirterek, "O katiller sürüsünü, evlatlarımıza, yiğitlerimize pusu kurarak şehit eden o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak yok ettik, bitirdik elhamdülillah. İnşallah bundan sonra 'PKK' diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Çorum ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı. Burada konuşan, Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gönül belediyeciliği kavramını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız 'gönül belediyeciliği' diyor. Yollar yaparsın, alt geçit, üst geçit yaparsın, parklar yaparsınız, sosyal tesisler yapabilirsiniz, ama eğer gönüller yapamıyorsanız yaptığınız işin hiçbir anlamı yok. Eğer 'belediye başkanı oldum' diye burnunuzu dikiyorsanız, vatandaşa tepeden bakıyorsanız, yaptığınız işin hiçbir anlamı yok' diyor. Yeni bir dönem başlıyor, gönül belediyeciliği" dedi.



'O KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BİTİRDİK'



Türkiye'nin terör örgütleriyle topyekun bir mücadeleye girdiğini ve bunda da başarılı olduğunu kaydeden Özhaseki, "PKK gibi lanet bir örgüt 40-50 yıl gibi bir süredir bu ülkede faaliyet gösterirken, özellikle son 4 yıl içerisinde çukurlar kazarak bağımsızlık ilan etmek gibi bir gaflete düştüler. Paçavralarını 'bayrak' diye çektiler. Kandırılmış katillerin eline silah tutuşturup, 'buralar bizim, Türk polisi giremez, asker giremez' demeye başladılar. Geçtiğimiz Haziran seçimlerini bahane ederek, orada bir devlet kurmaya heveslendiler. Allah'a şükürler olsun, biz orada dirayetli davrandık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin dirayetiyle bu belayı def ettik. O katiller sürüsünü, evlatlarımıza, yiğitlerimize pusu kurarak şehit eden o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak yok ettik, bitirdik elhamdülillah. İnşallah bundan sonra 'PKK' diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek" diye konuştu.



ADAYLAR AÇIKLANDI



Konuşmaların ardından Çorum'da belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları şöyle:



Alaca: Halil İbrahim Şaltu, Bayat: Ekrem Ünlü, Boğazkale: Osman Tangazoğlu, Dodurga: Mustafa Aydın, İskilip: Recep Çatma, Laçin: İdris Görükmez, Kargı: Zeki Şen, Mecitözü: Ergün Coşkun, Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım, Ortaköy: Taner İspir, Osmancık: Recep Cıplak, Sungurlu: İlyas Özkan, Uğurludağ: Remzi Torun, Düvenci: Necmettin Yalçın, Aşdavul: Mehmet Çelik.

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