(Görüntülü) Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul, () - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Koru Sosyal Tesisleri’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Temsilciler ve Beykoz Belediyesi Başkan adayı Murat Aydın ile yemek yedi.



Numan Kurtulmuş programda bir konuşma yaparak, "Türkiye’nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yoluna devam etmesini temin etmek için yerel seçim, Beykoz’da belediye başkanımızı seçeceğiz. İstanbul’da ilçelerimizde ve büyükşehirde belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama bu millet seçimde hangi istikamette yürüyüşünün sürdüreceğinin işaretini de verecek. Onun için bu seçim çok önemli. Gayretle bu yolda yolumuza devam edeceğiz ve inşallah seçim sonuçları yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüze hız katacaktır. Şimdiden bu istikamette Beykoz halkımızın bize vereceği destekler dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Hep beraber olacağız. Bir seçime giriyoruz. Her seçimin kampanyası söz konusudur. Bu seçim kampanyasını da fiilen başlattık" dedi.





"BELEDİYE TASARRUF EDEREK VE YAPTIĞI BÜTÜN İŞLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPARAK YOLUNA DEVAM EDECEK"



Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığına dikkat çekerek, "11 Mart manifestomuzun esasında 3 alanla ilgili siyasetimizi ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Bir, bizim şehircilik anlayışımız nedir? Şehircilik anlayışımız bakımından benzersiz şehirler oluşturmak; yani her şehir kendine özgü karakteriyle yeniden güçlü bir şekilde inşa edilmeli. Akıllı şehirler ve çevreye duyarlı şehirleri oluşturmak gibi maddeleri kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca şehirlerin fiziki yapılarıyla ilgili siyasetimizin ana başlıklarını da Sayın Cumhurbaşkanımız dün itibari ile kamuoyuyla paylaştı. Örneğin; yatay mimarinin esas alındığı bir şehirleşme. Sadece mimar planları değil, şehir planlarıyla şehrin yirmi yıl, otuz yıl, elli yıl sonrasının planlanması. Altyapı hizmetlerinin tamamlanması ayrıca ulaşım bakımından bütün planların hazırlanması, kentsel dönüşüm ile birlikte her şehre ve her ilçeye özgü gelişmelerin temin edilmesi. Üçüncü alan ise yönetim anlayışımız ile ilgili alandır. Burada da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle altını çizerek ifade ettiği bir husus, halkla birlikte kararları alacağız. Beykoz’da ne yapacağız, nasıl şimdi bir araya geldiysek, bundan sonraki süreçte Murat bey, seçildikten sonra Beykoz ile ilgili ana konularda da sizleri toparlayarak Beykoz halkını toparlayarak fikri olan bütün çevrelerin bütün insanların görüşlerini almaya gayret edeceğiz. Ayrıca belediye tasarruf ederek ve yaptığı bütün işleri şeffaf bir şekilde yaparak yoluna devam edecek" diye konuştu.





"BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ADALETTEN ZERRE MİKTARDA ŞAŞMAYACAKLAR"



Belediye başkanlarında şehri yönetirken halka dönük 3 temel özellik beklediklerini belirten Kurtulmuş, "Bunlardan birincisi, adalet. Bütün belediye başkanlarımız adaletten zerre miktarda şaşmayacaklar, adaletle hükmedecekler. İkincisi, emanettir. Bu şehrin işleri görülsün diye devletin, fakir fukaranın parasıyla oluşan kasasının emniyet edildiği kişidir. Dolayısıyla belediye başkanlarımızı emanete sahip çıkacak emin kişilerden seçtik, böyle hareket edeceklerdir. Üçüncü özellik ise sadakattir, millete sadakat, milletin tamamına sadakat. Sadakati millete olmayanın, milletin tamamına olmayanın millete hizmet etmesi mümkün değildir. Ne yazık ki bu millet bunu acı bir şekilde 15 Temmuz'da gördü. Maalesef milletin paralarıyla yetişmiş, okumuş, bir takım mevkilere gelmiş insanlar, örneğin pilot olmuş, halkın üzerine bombalarla ölüm kusmuş. Kime sadakatli? Pensilvanya'daki terörist başına sadakatli. Bu milletin tamamına sadık olacak belediye başkanlarımız. Hizmetlerimizi bu çalışma ahlakı içerisinde yürüteceğiz. Adaletli, emaneti kutsal bir görev olarak taşıyan ve milletin tamamına sadakatle hizmet eden bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.