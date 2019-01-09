(Görüntülü) Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti.   

(Görüntülü) Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, kabul etti. 

 

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