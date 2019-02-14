(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim seviyesinin yükselmesi için yerel yönetimlerle iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesini, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz varsa, bir beklentimiz varsa, muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor" dedi. Bakan Selçuk, dün Tunceli gezisinin ardından geceyi geçirdiği Elazığ'da sabah muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen ve AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ziya Selçuk, "Birçok ilimizdeki ziyaretlerimizde olduğu gibi milli eğitim hizmetlerinin ne şekilde gittiği, nasıl devam ettiği, kalitesi, eksiklerimiz, iyi yönlerimiz bütün bu konularda bir değerlendirme ve istişare yapmak üzere Elazığ'da bulunuyoruz. Bir ekiple beraber geldik. Sayın Valimiz, başkanımızla ve bütün ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız bu değerlendirmeler sonucunda da eğitim sistemimizin daha iyi ve nitelikli bir yere ulaşması için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi. 'YEREL YÖNETİMLERLE ÇOK GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR' Eğitimin, temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak, muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir işbirliğine ihtiyacımız var. Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden, bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez. O sebeple eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz, tasavvurumuz varsa, eğitim konusuna hassasiyetle eğilmek zorundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2013 yılından beri yapılan bir çok eğitimsel faaliyetler üzerinde şu anda duruyoruz ama AK Parti'nin iş başına geldiği dönemden beri çok büyük işler başarıldı. 'Keşke şu kadar dersliğimiz, öğretmenimiz ve dijital alt yapımız olsa' dediğimiz dönemlerden şimdiki fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şey şu; Türkiye eğitimle ilgili alt yapısı konusunda nicel konularda çok büyük mesafeler aldı ve bu mesafelerin alınmış olması şu anda bizim işlevimizi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu. 'BİZ GELECEKTEN BAHSETMEKLE İLGİLİYİZ' Bakan Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun Türkiye'nn geleceği olduğunu, bu konuda da yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç olduğunu anlatarak, şunları söyledi: "2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda da yapmak istediğimiz program, aslında Türkiye’nin geleceği. Bu programı biz yerel yönetimlerle çok ilişkili görüyoruz. Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesini, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz varsa, bir beklentimiz varsa, muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. O sebeple bu seçim çok önemli. Gerçekten verdiğimiz önemin altını çizerek ısrarla söylemeye çalışıyorum. Tabi bu doğrudan doğruya biz oy istemekle ilgili değiliz. Biz gelecekten bahsetmekle ilgiliyiz. Biz hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Biz eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir talebimiz beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle bir beklentimiz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Ve bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bu çıtadan neticesinde de ekonomisi büyüyecek ve demokrasisi çok çok daha fazla gelişecek."

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