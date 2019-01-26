(Görüntülü) MHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Yozgat belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin" dedi.



MHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çevre illerden eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Grup Başkanvekili Levent Bülbül, memleketin nasıl bir durumda olduğunu herkesin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Bugün iletişim şartlarını göz önüne aldığımızda en ücra köyümüzdeki vatandaşımız bile eğer vicdanlıysa, merhametliyse, içinde bir nebze Allah korkusu varsa, bir nebze olsun bir vatan sevgisi varsa, Türkiye'de neyin ne olduğunun çok iyi farkında. Mesele bu iradenin sandığa doğru bir şekilde yansımasıdır" diye konuştu.



Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin. Milletin tercihine tepki göstermeyin" dedi.



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