(Görüntülü) MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız (Af önerisi) 162 bin 989 kişi yararlanacak (4)

(Görüntülü) MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız (Af önerisi) 162 bin 989 kişi yararlanacak (4)

YORUM EKLE
Gönder