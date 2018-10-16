(Görüntülü) Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecek (3)

Hakime TORUN / ANKARA () Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin bir soru üzerine, "Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçının akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi" dedi.