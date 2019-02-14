(Görüntülü) Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bütün anketlerde öndeyiz. Kiminde 4, kiminde 6, kiminde de 10 puan öndeyiz. Daha geride çıktığımız bir anket olmadı. Ben bir tane anket yaptırdım. Sonucunu geçen aldım, onda da 4,4 puan önde çıktım" dedi. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette Mansur Yavaş'a, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da eşlik etti. Ziyaret sırasında gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan Yavaş, esnafın şikayetlerini dinledi, göreve geldiklerinde problemleri çözmek için çalışacaklarını anlattı. Burada konuşan Yavaş, "İlgiyi görüyorsunuz. Belli ki Ankara değişime inanmış ve bunu gerçekleştirecek. Memnunuz ilgiden, bu bizi daha çok heveslendiriyor" dedi. 'İNSANLARIN GÖZÜNDE IŞIĞI GÖRÜYORUZ' İYİ Partili Aytun Çıray da Ankara'nın değişime karar verdiğini söyleyerek, "Sayın başkanımızın seçim kampanyasına katılmaktan dolayı çok mutluyum; ama yıllardır seçim kampanyalarına katılan biri olarak söylüyorum, seçimi sayın başkan kazanmış. Sadece ziyaret edilen insanların değil yoldan geçen insanların gözündeki ışığı görüyoruz. Başkan fark etmese bile kendilerini fark ettirmek için uğraşıyorlar. Ankara değişime, yeniliğe, modern dünya çapında bir Ankara olmaya karar vermiş durumda. Başarılar diliyorum" diye konuştu. 'BİR KİŞİ KARAR VERİNCE MUTLAKA HATA YAPIYOR' Mansur Yavaş, çalışmaları kapsamında daha sonra Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'ni ziyaret etti. Ankara'da fuar alanı eksikliğinden bahseden Yavaş, "İş dünyasına, 'Ankara'da en önemli, en acil ne yapılmalı?' diye sorsalardı mutlaka iş dünyasının birçoğu 'fuar alanı yapalım; çünkü bunun ekonomiye çok katkısı olacak, istihdam sağlayacak bir proje' derlerdi. Bir kişi karar verince mutlaka hata yapıyor. Tabii kötü niyetle yaptığını iddia edemeyiz; ama 'iyi olacak' demeyle de iyi olmuyor" dedi. 'BÜTÜN ANKETLERDE ÖNDEYİZ' Yavaş, 'anket yaptırdınız mı?' sorusuna, "Bütün anketlerde öndeyiz. Kiminde 4 puan, kiminde 6 puan, kiminde de 10 puan öndeyiz. Daha geri çıktığımız hiç bir anket olmadı. Ben bir tane anket yaptırdım. Sonucunu geçen aldım. Onda da 4,4 puan önde çıktım. Kapsamlı yaptırdığım için biraz uzun oldu. Herkesin cevabının altındaki gerekçeyi de tespit etmek istedik" diye cevap verdi. 'ANKARA BELEDİYESİNİN BORCU TESPİT EDİLEMİYOR' Ankara, İstanbul ve bazı büyükşehir belediyelerinin denetlenemez duruma geldiğini öne süren Yavaş, şöyle konuştu: "2014 yılında bazı Sayıştay kararlarına baktığımız zaman, 'Ankara Belediyesi'nin borcu tespit edilemiyor' denilmiştir. Böyle bir şey olamaz. Biz bundan sonra onaylanan bütçeye sadık kalarak, ödediğiniz her makbuzun arkasında, hangi harcamanın nereye yapılacağını, yani belediyeye bir hafriyat geliri ödediyseniz, bir ruhsat geliri ödediyseniz, arkasında o paranın ne kadarını asfalta ne kadarını parka, bahçeye harcandığını göreceksiniz. Su faturası ödediyseniz onun da arkasında o paranın ne kadarının yeni su temini için harcandığını veya ASKİ'nin hangi işlemlerine harcandığını göreceksiniz." 'GÖREVE GELMEDEN HİZMETE BAŞLAMIŞ OLDUK' Daha sonra Şereflikoçhisarlılar Derneği'nin düzenlediği 'başkanla buluşma' etkinliğine katılan Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankaralıların yıllardır Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını savundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 ay öncesine kadar Türkiye'nin en pahalı suyunu sattığını ileri süren Mansur Yavaş, "Ankara Belediyesi atıl yatırımlar yapıp kendi bütçesini bitirince suya zam yaparak, oradan elde ettiği parayı da belediyenin bütçesine aktarmak suretiyle, bütün alt üst geçişleri, Anka Parkı, su parasından yaptı. Su parasında Türkiye'nin en pahalısı Ankara olduğuna göre, 'burada bir yanlışlık var' dedik. Bilançoyu çıkartıp televizyona çıktığımız zaman bir baktık ki 2018 yılında sudan elde edilen gelirin 1 milyar lira olduğunu ortaya çıkardık. Saklamışlar, 700 milyonu, öbür belediyenin bütçesine ödünç vermişler. Bunu da gider yazmışlar. Ben televizyonda bunu söyleyince, bir hafta dolmadan suya yüzde 30 indirim yaptılar. Hemşehriniz daha göreve gelmeden Ankaralıya hizmete başlamış oldu. Faturalarınıza da yansıdı" diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×