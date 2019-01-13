(Görüntülü) Malatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandı

Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Yavuz Subaşı, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Protokol üyelerinin konuşmasının ardından adaylar tanıtıldı. Adayları, AK Parti Tokat Milletvekili ve MKYK üyesi Yavuz Şubası, adayları açıkladı. Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı nedeniyle MHP 11 ilçe ile büyükşehir belediyesinden, AK Parti ise Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde aday çıkarmadı. Tek tek isimleri açıklanarak sahneye gelen AK Parti ve MHP'nin adayları şöyle:
AK PARTİ ADAYLARI
Akçadağ - Mustafa Kırteke
Arapgir - Rıza Murat Türksoy
Arguvan - Ahmet Eren
Battalgazi - Osman Güder
Darende - İsa Özkan
Doğanşehir - Vahap Küçük
Doğanyol - Hakan Bay
Kale - Murat Koca
Pütürge - Mikail Sülük
Yazıhan - Nevzat Öztürk
Yeşilyurt - Mehmet Çınar
MHP ADAYLARI
Hekimhan - Mustafa Arıkan
Kuluncak - Erhan Cengiz