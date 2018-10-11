(Görüntülü) Kılıçdaroğlu TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Hak-İş başkanlarından oluşan heyeti kabul etti

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Hak-İş başkanlarından oluşan heyeti kabul etti

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