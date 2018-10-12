(Görüntülü) Kılıçdaroğlu Hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız - 3

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu Hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız - 3

YORUM EKLE
Gönder