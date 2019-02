(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Fakir fukarayı kuyruğa sokmayacağız (Devamı FTP adresimizde)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanzim satış uygulamasını eleştirerek, "Vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar. Asla karamsarlığa hakkımız yoktur. Fakir fukarayı kuyruğa sokmayacağız. Patatesi de biberi de evinde vereceğiz. Fakiri fukarayı kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Bu manzaralara asla izin vermeyeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Suriye'de 1 şehidimiz var. Anneler yine kaygıyla bakıyorlar Suriye'deki evlatlarına. Şehit hepimizin şehidi. Suriye politikasının doğru olmadığını söyledik en başından beri. 'Suriye'nin iç işlerine karışmayın' dedik. 3,5 milyon Suriyeli geldi, ne yapacağımızı bilmiyoruz hâlâ. Bugün geldiğimiz noktada tam bir açmazdayız ve şehitlerimiz geliyor" diye konuştu.



'SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞLARIN DURUMU'



Kılıçdaroğlu, orduda görev yapan sözleşmeli er ve erbaşların görev sürelerinin 7 yıl olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:



"Dediler ki 'Profesyonel orduya ihtiyacımız var, sözleşmeli er almak zorundayız'. Yasa çıktı. Şimdi bu kişiler sınavla alınıyorlar. Bu kişilerin en az ortaokul mezunu olması gerekiyor. Doğuda görev yapıyorsa 3 bin 500, artı 2 bin TL ek ödeme yapılıyor bu kişilere. Görev süreleri de 7 yıl. Soru şu; 7 yıl sonra ne olacak bu kişiler? Diyorlar ki '7 yıl görev yapanlar, görev sürelerinin sonunda çıkarılacak bir yönetmelikle kamuda görev alabilsinler'. Bu yönetmelik bir türlü çıkmıyor. Bu kişiler şu an işsiz. Niçin? Yönetmelik çıkmadı diye. Neden yönetmelik çıkmıyor? Hangi gerekçe ile çıkmıyor? Orduda 7 yıl görev yapanlar sözleşmeli er ve erbaşlar evlerine gidemiyorlar. 1 yıl değil, 7 yıl evlerine dönemiyorlar. Herkese zam, sözleşmeli er ve erbaşlara bu zam verilmedi. Neden? Silahsa silah, orduysa ordu, görevse görev; bunu sormak zorundayız. Eğer bir rütbeli belli bir yere gittiyse, evliyse, eşi de o yere tayin edilmek durumunda. Sözleşmeli er ve erbaşlarda eş durumu tayini de yok. Bunlar insan değil mi? Bunların aileleri yok mu? Sözleşmeli er ve erbaşlar şehit olduklarında ayda 4 bin 200 TL veriliyor ailelerine. Sözleşmeli er ve erbaş dışında asker şehit olursa onlara 5 bin 600 TL veriliyor. Şehitler arasında ayrım olur mu? Bu haksızlık, adaletsizlik değil mi? Çözüm; uzman er ve uzman onbaşıya da verilen haklar bu kişilere de sağlansın."



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ÖRNEK GÖSTERDİ



Hükümetin başlattığı tanzim satışları da eleştiren Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasını örnek göstererek, "Kocaoğlu dedi ki; 'Biz zaten İzmir'i çok iyi biliyoruz. 35 bin fakir aile var. 35 bin eve 10 kilo domates, 10 kilo soğan teslim edeceğiz.' İşte sosyal adalet budur. Hiçbirisi cebinden para verip tanzim satış kuyruğuna girmeyecek. Bu sadece şimdi yapılmıyor. Halen uygulanan süt projesi var. Bir evde bir çocuk doğduysa araba gider, sütü onların kapısına bırakır. İşte insan onuruna uygun davranış budur" diye konuştu.



'BU SORUNLARIN HEPSİ ÇÖZÜLEBİLİR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tanzim satışlar için "Bu kuyruk varlık kuyruğudur" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar. Bu memleketi kimlere teslim ettik. İnsan biraz utanır bunu söylerken. Kimse unutmasın; bütün bu eleştirileri yaptım; ama asla karamsarlığa hakkımız yoktur. Bu sorunların hepsi çözülebilir. Yerel yönetimlerde de hepsi çözülecek. Bunu Ankara ve İstanbul'u kazandığımız andan itibaren göreceksiniz. Fakir fukarayı kuyruğa sokmayacağız. Patatesi de biberi de evinde vereceğiz. Fakiri fukarayı kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Bu manzaralara asla izin vermeyeceğiz" dedi.



'16 YILDA HANGİ TEDBİRLERİ ALDILAR?'



Kılıçdaroğlu, son açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin de, "16 yıldır iktidardalar. İşsizliği önlemek için bu hükümet hangi tedbirleri aldı? Bunlardan önce Anadolu Kaplanları vardı. Şimdi Anadolu'nun içini boşalttılar" ifadelerini kullandı.



'İŞSİZLİK ÜRETMEKLE ÇÖZÜLÜR'



Yüzbinlerce kişinin emeklilikte yaşa takıldığını ve bu kişilerin işsiz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "706 bin haneye gelir girmiyor, ne olacak bunlar? Bu evlerde çocuklar var, kadınlar var. Ne olacak bunlar? Yüzbinlerce üniversite mezunu var, iş bulamıyorlar. 3,5 milyon Suriyeliyi getirirsen işsizlik sorununu çözemezsin. Devletin fabrikalarını satarsan çözemezsin. Çiftçi üretemiyor, borç batağı içinde. Kime satacak ürettiğini? İşsizlik sorunu planla, istişare ile çözülür. İşsizlik nasıl çözülür? Bir devlette liyakatı geri getireceksin. Devlette liyakatlı kişi kalmadı. Her şeyi kim biliyor? Erdoğan diyor 'Ben bilirim'. Sen biliyorsan böyle olur. İşsizlikte mücadelenin temel anahtarı üretmektir. Üreteceksiniz, tarlada, üniversitede, her alanda üreteceksiniz ki Türkiye'de işsizlik bitsin. İthalatla olmaz" diye konuştu.

