(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında konuştu (3) (Detay)

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında konuştu (3) (Detay)

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