(Görüntülü) Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı 2

(Görüntülü) Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı 2

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