(Görüntülü) İYİ Parti milletvekilleri, Hakkari'de seçim çalışması yaptı

İYİ Parti milletvekilleri Hakkari'de esnafı ziyaret ederek, seçim çalışması yaptı. Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı, İyilik Kervanı Yollarda' projesi kapsamında, 13 arkadaşıyla birlikte Hakkari'ye gelerek esnafı ziyaret edip, seçim çalışması yaptıklarını söyledi. 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı başkanlığında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbay, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın da alarında bulunduğu 13 kişiden oluşan parti heyeti, seçim çalışmaları için Hakkari'ye geldi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Gazi Tatlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, parti binasına geçip açıklamalarda bulundu. 'TERÖR ÖRGÜTLERİ DEVLETE DİZ ÇÖKTÜREMEMİŞTİR' İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Paçacı,'İyilik Kervanı Yollarda' pprojesi kapsamında, Güneydoğu'nun bütün illerini gezip, seçim çalışması yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "Tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde diğer partili arkadaşlarımız da aynı ziyaretleri yapmaktalar. Bu ziyaretlerimizin temel amacı, vatandaşlarımızla birebir görüşmek, onların dertlerini kendi ağızlarından dinlemek ve çözüm üretebilmek için gerekli çalışmayı yapabilmektir. İYİ Parti bir muhalefet partisi olarak, bu problemleri sayısal olarak mecliste çözecek iradeye sahip değildir. Ancak problemleri meclise taşımak ve Türkiye gündemine sokacak en büyük adımdır. Biz de bunun için buradayız. Özellikle Hakkari’ye bakıldığında işsizliğin çok had safhada olduğunu görüyoruz. Tabi bunun en büyük sebebi uzun yıllar terörün yıkıcı etkisidir.Türkiye'de 35 yılı aşkın PKK terör örgütü ile güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor. Güvenlik güçlerimizin çok büyük fedakarlığı burada söz konusudur. Dünyada hiçbir terör örgütü devlete diz çöktürememiştir. Türkiye’de de bu böyle olacaktır. Zaten 35 yılı aşkın bir süredir elde ettikleri bir şey söz konusu değildir. İşte terör varsa işsizlik vardır. Ben burada yaşayan insanlarımızın bundan sonra terör örgütüne prim vermeyeceğine inanıyorum. İYİ Parti olarak terör örgütüyle mücadelede hangi hükümet olursa olsun yanında olacağımızı defalarca beyan ettik." İYİ Parti heyeti, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

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