(Görüntülü) İYİ Parti'li Yücel: Kasamızdaki paramız bitmiş

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, "Kontrolü sağlayamadıkları için yabancı firmalardan medet umuyorlar. Ne yazık ki bizim kasamızdaki paramız bitmiş, özetle bu" dedi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinin Gaziantep İl Teşkilatı'nca düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yerel seçime yönelik hazırlıklara başladıklarını belirten Yücel, il il gezerek, belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi. Pazartesi itibarıyla bütün heyetlerle 61 kente ulaşmış olacaklarını kaydeden Yücel, "Buradaki amacımız, yeni kurulan il teşkilatlarında kontrol ve halkla bütünleşme. Artık yerel seçimler için hazırlık yapmaya başladık, bunu yaparken de çeşitli STK’lar ile kurumlarla esnafla bütün topluma hitap eden kuruluşlarla bir araya gelmek. Bu 61 vilayet bittikten sonra önümüzdeki hafta bütün divan üyeleriyle beraber Güneydoğu'ya gideceğiz ve orada temaslarda bulunacağız. İnşallah, 6 ay sonraki yerel seçimlerde güzel ve başarılı bir sonuç çıkaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



'ÜZÜNTÜ VEREN BİR OLAY'



Devletin yedek ödeneğinin tüketildiği ve bunun Sayıştay'ın 2017 raporunda yer aldığı iddiası sorulan Yücel, şunları söyledi:



"Devletin birçok şeyinde sıkıntı var, sadece orada değil. Herhalde bu McKinsey olayı da oradan çıkıyor. Çünkü kontrolü sağlayamadıkları için böyle yabancı firmalardan, Amerikan firmalarından medet umuyorlar. Sadece orada değil, çok yerde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bizim ekonomi kurmayları bir hazırlık yapıyorlar. En kısa sürede bir açıklama yapacaklar. Üzüntü veren bir olay. Ne yazık ki bizim kasamızdaki paramız bitmiş, özetle bu yani. Vatandaşlar şu anda ekonomik sıkıntının tam olarak farkında değiller. Kış dönemine giriyoruz. İlerleyen günlerde bunu tam olarak hissedeceklerdir. Her yeri geziyoruz, STK’lar ile beraberiz. Üretim olmayan bir ülkede bunu konuşmak çok kolay değil. Ne yazık ki hep cepten yemişiz. Cepten yediğimiz noktalar, şu anda ortaya çıkıyor. Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor. Bunu Sayın Genel Başkanımız defalarca anlattı. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz, kendi sempozyumlarında da hep anlattı. Biz bunu şubat ayında söyledik. Doların nereye geleceğini, ekonomide olan açığın nereye varacağını, bu işsizliğin, KOBİ’lerin ve diğer ticari şirketlerin nasıl zedeleneceğini anlattık. Bizi o zaman çok sert bir şekilde eleştirdiler. Bizi hep kapattılar. Kendimizi sahalarda duyurmaya çalıştık."



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yücel ve beraberindekiler, toplantının ardından kentteki STK ile kurumlara ziyaretlerde bulundu.