(Görüntülü) İYİ Parti'li Nuhoğlu'dan 'ittifak' açıklaması: Şartları uygun olursa düşünülür

Ayhan ACAR/BARTIN, () - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, yerel seçimde ittifak kurulabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuhoğlu, partisince başlatılan 'İyilik kervanı yollarda' projesi kapsamında, Bartın'a geldi. Nuhoğlu, Bartın İl Başkanlığı'nca kafede düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı seçimi ile genel seçimde beklemedikleri sonuçla karşılaştıklarını belirten Nuhoğlu, "Beklediğimiz sonuç değildi; ama buna rağmen kabul etmek gerekir ki İYİ Parti, kurulduktan 6,5 ay sonra seçim kararı alındı ve seçimlere gidildi. Alınan sonuç, Türk siyasetinde ciddi bir kapıyı araladı" diye konuştu Yerel seçimde ittifak yapılabilmesi için düzenleme gerektiğini kaydeden İYİ Parti'li Nuhoğlu, "AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifak yapılabileceği konuşulurken, diğer siyasi partiler de böyle karar aldılar. Zaten şu andaki mevcut ittifak yasası, milletvekilliği seçimleri ile ilgilidir. Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir düzenleme yapıp da ittifakla mahalli seçimlere girerlerse o zaman yaptıkları düzenlemeye bakmak gerekir. O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur. Bugün için böyle bir şey yoktur" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuhoğlu, daha sonra Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık'ı makamında ziyaret etti.