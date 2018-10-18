(Görüntülü) İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kaşıkçı olayı Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırıdır

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'de konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra, kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına değinerek, "Yaşanan durum Türkiye'nin egemenlik haklarına açık saldırıdır. İktidarda bulunan arkadaşlarımızın Suudi yönetimiyle münasebetsiz bir nezaket ilişkisi var" dedi.



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Tunceli'yi ziyaret etti. Temasları kapsamında Ağıralioğlu, Tunceli Cemevi'nde bulunan Alevi Dedesi Ali Ekber Şurt ile bir araya geldi. Hükümetin Alevi yurttaşlara yeterli derecede önem vermediğini, Alevi bürokratların yeterli derecede kamuda yer almamasının hükümetin eksikliliği olduğunu söyleyen İYİ Parti Grup Başkan Vekili Ağıralioğlu, "Bir memlekette 8-10 milyon Alevi var ise 10-15 tane Alevi valimiz yok ise ülke kötü yönetiliyor demektir. Birlikte huzur içinde yaşamak için geçmiş acı tecrübelerden ders çıkarmak gerek. Cemevlerine gidiyoruz ziyaret ediyoruz, onların bazen haklı sitemleri oluyor bazen haksız tepkileri oluyor. İnsanları artık o partili, bu partili olarak ayırmaktan kaçınmalıyız. Herkesin siyasi tercihine saygı duymalıyız" dedi.



Daha sonra kaldıkları otelde basın toplantısı düzenleyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna değinerek, şunları söyledi:



"Yaşanan durum, Türkiye'nin egemenlik haklarına açık saldırıdır, itibarımıza suikasttır. Bu aciziyetin arkasında bizim iktidarda bulunan arkadaşlarımızın Suudi yönetimiyle münasebetsiz bir nezaket ilişkisi var. Kaşıkçı olayı açık olarak Türk diplomasisine ihanettir. Hükümetin mevzuyu iyi yönetmediğini düşünüyorum. Türkiye'nin egemenlik haklarını çiğnediler derken, suçlu birinin elçilikten çıkarak elini kolunu sallayarak ülkesine gitmesini kast ediyorum. Hem elçilikte böyle menfur bir hadisenin olabilme süreci itibari ile hem de süreçte birinci derecede mesuliyeti olan birinin ellini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi davranması egemenlik haklarımızı ihlal gibi görüyoruz."



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Ağıralioğlu, MHP'nin af teklifine de değinerek, kimin yararlanıp cezaevinden çıkacağı belli olmayan bir muamma olduğunu söyledi.