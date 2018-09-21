(Görüntülü) İSTANBUL- CHP'Lİ ERDOĞDU YENİ EKONOMİ PROGRAMI HEDEFLERİNİN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

(Görüntülü) İSTANBUL- CHP'Lİ ERDOĞDU YENİ EKONOMİ PROGRAMI HEDEFLERİNİN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

YORUM EKLE
Gönder