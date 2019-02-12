(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu Kalecik'te STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu (3)

(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu Kalecik'te STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu (3)

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