(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu Kalecik'te STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu (2)

(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu Kalecik'te STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu (2)

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